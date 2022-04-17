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Защитник «Рубина» Тальби об отъезде легионеров: «Чувствую себя защищенным. Не могу просто уйти, как остальные»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби рассказал, почему не уехал из России. – Сейчас я на 100 процентов до конца сезона с «Рубином».

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