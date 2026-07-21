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Глава комиссии ОП РФ Рогов предрек отставку главкома ВСУ Сырского

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов заявил, что отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского является лишь вопросом времени.

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