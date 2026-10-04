За футболистом Батраковым будут следить скауты "Челси" и "Манчестер Юнайтед"

Скауты английских «Манчестер Юнайтед» и «Челси» прилетят в Турцию, чтобы лично наблюдать за игрой футболиста турецкого «Галатасарая» Алексея Батракова в матче Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны», сообщает «Первый спорт».
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