В Обнинске один ребенок сбил другого на самокате

Как сообщает УМВД по Калужской области, 24 августа в Обнинске произошло ДТП с самокатом. Несовершеннолетний самокатчик совершил наезд на пешеходаКак сообщает УМВД по Калужской области, 24 августа в Обнинске произошло ДТП с самокатом.