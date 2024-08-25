В Обнинске один ребенок сбил другого на самокате

Как сообщает УМВД по Калужской области, 24 августа в Обнинске произошло ДТП с самокатом. Несовершеннолетний самокатчик совершил наезд на пешеходаКак сообщает УМВД по Калужской области, 24 августа в Обнинске произошло ДТП с самокатом.
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