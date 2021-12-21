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В Татарстане из-за плохой погоды экстренно сел самолет

В Татарстане из-за плохой погоды экстренно сел самолет

Ведомство организовало проверку соблюдения прав пассажиров рейса № 729. Выяснилось, что транзитный рейс авиакомпании «Северный ветер» в 01:58 совершил посадку в Бегишево как на запасной аэродром из-за неблагоприятных метеоусловий в Оренбурге.

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