Редакционные темы для психологов. Публикация в журнале «Фокус внимания» и новостных агрегаторах. 🔴 Конфликт с точки зрения спиральной динамики ▫️Объяснение концепции спиральной динамики и её уровней.
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Редакционные темы для психологов. Публикация в журнале «Фокус внимания» и новостных агрегаторах. 🔴 Конфликт с точки зрения спиральной динамики ▫️Объяснение концепции спиральной динамики и её уровней.
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