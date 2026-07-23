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Фокус внимания

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Редакционные темы для психологов

Редакционные темы для психологов. Публикация в журнале «Фокус внимания» и новостных агрегаторах. 🔴 Конфликт с точки зрения спиральной динамики ▫️Объяснение концепции спиральной динамики и её уровней.

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