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Газета.ру

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Джонсон: власти Украины могут эвакуироваться из Киева во Львов

Джонсон: власти Украины могут эвакуироваться из Киева во Львов

Власти Украины могут перебраться из Киева во Львов из-за российских ударов. Об этом в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дисена заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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