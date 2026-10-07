Джонсон: власти Украины могут эвакуироваться из Киева во Львов

Власти Украины могут перебраться из Киева во Львов из-за российских ударов. Об этом в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дисена заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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