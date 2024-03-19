Потери ВСУ исчисляются миллионами человек – польский генерал

АС

Анатолий Страшко

Интересно, как таких хитрых хохлов, которых даже евреи опасаются, могли развести на войну с Россией!!!???? У меня в объяснении несколько предположений. Все проживавшие на Украине люди с особым менталитетом. Менталитет этот в анекдотах , присказках, пословицах можно проследить. Например - хохочет хохол. Спрашивают , чего хохочет. Сквозь смех выговаривает, что у него корова сдохла....????? и поясняет смех свой , а у соседа то две сдохли.( зависть) Или -" Моя хата с краю, ничога не знаю"( тупость) или на вопрос -смогли бы съесть вагон яблок -ответ " зъисти не, но понадкусил бы все" (жадность) , или Чёрное море выкопали и алфавит создали (качество образования) а финиш - Великие Укры!!!!!! Вот скоро увидим их "великость" в смеси зависти, тупости, жадности, подобия образования.