Потери украинской армии в противостоянии с российскими военным исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч человек.
Потери ВСУ исчисляются миллионами человек – польский генерал
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Интересно, как таких хитрых хохлов, которых даже евреи опасаются, могли развести на войну с Россией!!!???? У меня в объяснении несколько предположений. Все проживавшие на Украине люди с особым менталитетом. Менталитет этот в анекдотах , присказках, пословицах можно проследить. Например - хохочет хохол. Спрашивают , чего хохочет. Сквозь смех выговаривает, что у него корова сдохла....????? и поясняет смех свой , а у соседа то две сдохли.( зависть) Или -" Моя хата с краю, ничога не знаю"( тупость) или на вопрос -смогли бы съесть вагон яблок -ответ " зъисти не, но понадкусил бы все" (жадность) , или Чёрное море выкопали и алфавит создали (качество образования) а финиш - Великие Укры!!!!!! Вот скоро увидим их "великость" в смеси зависти, тупости, жадности, подобия образования.
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1 д.
владимир рябченко
зачистка территории от населения?
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15 час.
Геннадий Бережнов
Тем более, что земли там скуплены и готовы будут к заселению американцами!
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8 час.
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