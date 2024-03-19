Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Потери ВСУ исчисляются миллионами человек – польский генерал

Потери ВСУ исчисляются миллионами человек – польский генерал

Потери украинской армии в противостоянии с российскими военным исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч человек.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Интересно, как таких хитрых хохлов, которых даже евреи опасаются, могли развести на войну с Россией!!!???? У меня в объяснении несколько предположений. Все проживавшие на Украине люди с особым менталитетом. Менталитет этот в анекдотах , присказках, пословицах можно проследить. Например - хохочет хохол. Спрашивают , чего хохочет. Сквозь смех выговаривает, что у него корова сдохла....????? и поясняет смех свой , а у соседа то две сдохли.( зависть) Или -&quot; Моя хата с краю, ничога не знаю&quot;( тупость) или на вопрос  -смогли бы съесть вагон яблок -ответ &quot; зъисти не, но понадкусил бы все&quot; (жадность)  , или Чёрное море выкопали и алфавит создали (качество образования) а финиш - Великие Укры!!!!!! Вот скоро увидим их &quot;великость&quot; в смеси зависти, тупости, жадности, подобия образования.
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1 д.
владимир рябченко
зачистка территории от населения?
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15 час.
Геннадий Бережнов
Тем более, что земли там скуплены и готовы будут к заселению американцами!
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8 час.

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