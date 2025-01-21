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Плата за отопление вырастет в два раза? Эксперт по ЖКХ предупредил о "сюрпризе"

Плата за отопление вырастет в два раза? Эксперт по ЖКХ предупредил о "сюрпризе"

Эксперт по ЖКХ Крохин предупредил о двукратном росте платы за отопление. Всему виной постановлением Минстроя, которое вступит в силу с 1 марта.

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