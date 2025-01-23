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Царьград

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Инфляция в России достигла 9,52%: ЦБ объясняет причину роста

Инфляция в России достигла 9,52%: ЦБ объясняет причину роста

Инфляция в России за 2024 год выросла до 9,52%, превысив прогноз ЦБ. Основные факторы: недооценка спроса и ослабление рубля из-за санкций США против банков.

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