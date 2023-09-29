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Без сюрпризов не обошлось: как россияне будут отдыхать в 2024 году

Без сюрпризов не обошлось: как россияне будут отдыхать в 2024 году

Правительство утвердило календарь выходных дней и праздников на 2024 год. Работающим россиянам преподнесли сюрпризы: так, в новом году работающих соотечественников ждут три шестидневных рабочих недели, и не только.

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