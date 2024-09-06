Более половины авто в таксопарках износятся к концу 2024 года из-за курса на Китай

Китайские модели постепенно приходят в негодность, а банки Китая не проводят платежи за запчасти К концу 2024 года износ автомобилей в российских автопарках вырастет до 60%, что повлечет необходимость в частых ремонтах, которые будут становиться все сложнее, а это скажется на ценах на услуги перевозчиков, пишет "Парламентская газета".