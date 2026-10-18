Несмотря на слухи о переходе на 8-слойную Похоже, несмотря на катастрофу с ценами, Nvidia не будет менять свои изначальные планы и переводить свои ИИ-ускорители с 12-слойной памяти HBM4 на 8-слойную.
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