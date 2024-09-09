Полпред президента в СФО: сибиряки проявили активную гражданскую позицию и сплочённость на выборах

В единый день голосования, 8 сентября, прошло множество выборных кампаний в регионах Сибири. Как прокомментировал итоги выборов полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, в этот день сибиряки проявили активную гражданскую позицию и сплочённость.