Царьград

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Пронько: Россия уже 10 лет не может избавиться от главной угрозы

Пронько: Россия уже 10 лет не может избавиться от главной угрозы

Не знаю, как вы оцениваете происходящее, но лично у меня складывается впечатление, что Россия снова потерялась во времени и пространстве.

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Комментарии
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Русский Империалист
Автор прав: россияне очень мало рожают. Российские матушки с колясками - это такая экзотика ! А вот жёны южных гастеров на каждом шагу табунами с 4-6 детьми шастают. Им сказали, что надо оккупировать Великую Россию, вот они и рожают. Тем самым увеличивая статистику по новорождённым. Но это порочная практика, к добру не приведёт: уже сейчас в подмосковных школах куча классов, где число детей чужих превышает 50-80%, есть и 100% заполняемость классов чужими.
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