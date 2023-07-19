Пронько: Россия уже 10 лет не может избавиться от главной угрозы

Русский Империалист

Автор прав: россияне очень мало рожают. Российские матушки с колясками - это такая экзотика ! А вот жёны южных гастеров на каждом шагу табунами с 4-6 детьми шастают. Им сказали, что надо оккупировать Великую Россию, вот они и рожают. Тем самым увеличивая статистику по новорождённым. Но это порочная практика, к добру не приведёт: уже сейчас в подмосковных школах куча классов, где число детей чужих превышает 50-80%, есть и 100% заполняемость классов чужими.