Киев бьет «Хаймарсами» по репутации американского ВПК

США затеяли на Украине «кошки-мышки» с российскими средствами РЭБ. И проиграли Вера Жердева На фото: ракетная установка запускает артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) (Фото: Tony Overman/The Olympian via AP/TASS) Материал комментируют: Виктор Литовкин Американские военные эксперты бьют тревогу: реактивные артиллерийские системы HIMARS, которые киевский режим выклянчивал у США как манну небесную, при применении против российских войск уже неоднократно становились «все менее эффективными» с точки зрения их точности.