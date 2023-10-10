Макгрегор: Разрушение сектора Газа может втянуть в войну Иран и Турцию

Экс-советник руководителя оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор указал на тот факт, что наносимые израильской стороной по сектору Газа удары имеют возможность вызвать расширение конфликта, включив в него иранскую и турецкую стороны.
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