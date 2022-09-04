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"Все разом встали": что сейчас творится на крупной дороге Владивостока - фото

"Все разом встали": что сейчас творится на крупной дороге Владивостока - фото

Жители Владивостока рассказали о том, что прямо сейчас творится на крупной дороге города. Так, горожане отметили, что в районе улицы Русской образовался очень сильный затор, а пробка практически коловая.

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