"Все разом встали": что сейчас творится на крупной дороге Владивостока - фото

Жители Владивостока рассказали о том, что прямо сейчас творится на крупной дороге города. Так, горожане отметили, что в районе улицы Русской образовался очень сильный затор, а пробка практически коловая.
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