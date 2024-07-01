JAMANeurology: риск унаследовать болезнь Альцгеймера от матери выше, чем от отца

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Центра женского здоровья имени Бригама (оба учреждения в США) установили, что риск развития болезни Альцгеймера в большей степени зависит от материнской стороны, чем от отцовской.
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