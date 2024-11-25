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"Веселый молочник" призвал остановить разработку золота в Солонешенском районе Алтая

"Веселый молочник" призвал остановить разработку золота в Солонешенском районе Алтая

По словам Джастаса, добыча драгметаллов навредит местной природе Американец Джастас Уолкер, развивающий свою ферму в Солонешенском районе Алтайского края, обратился к подписчикам с просьбой помочь в борьбе с золотодобывающими орагнизациями, которые работают в муниципалитете.

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