"Веселый молочник" призвал остановить разработку золота в Солонешенском районе Алтая

По словам Джастаса, добыча драгметаллов навредит местной природе Американец Джастас Уолкер, развивающий свою ферму в Солонешенском районе Алтайского края, обратился к подписчикам с просьбой помочь в борьбе с золотодобывающими орагнизациями, которые работают в муниципалитете.