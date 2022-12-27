Бадаев о возможности проведения боя Резников – Вартанян в Казахстане: «Пока в календаре АСА этого нет, но исключать не стоит»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев в интервью «Разборочная с Махно» ответил на вопрос о возможности проведения финала гран-при АСА Артем Резников – Эдуард Вартанян в Казахстане: «У нас были наметки на конец апреля в Москве, но Эдику сделали операцию на шейных позвонках, поэтому будет позже.