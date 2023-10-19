Пан министр иностранных дел Украины Кулеба пожаловался на Германию. Мол, Германия «должна» Украине, так у неё есть некая «историческая вина».
Длинный список тех, кто должен Украине
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Нарик Зе даже не догоняет, что надо счет за все выставлять своим единоверцам евреям, он же с ними помазан кровными связями, а если не помогут, то направить своих террористов с панами на разборки, опыт есть во времена ВОВ...
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22 час.
Александр Салтановский
Да укРуине разве что, только инопланетяне не должны, а там как смотреть, может должны, да ещё и больше всех!
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20 час.
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