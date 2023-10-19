Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 833 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    «Корпоратив — это...
  • лина любимцева
    КЕМ есть и будет в дальнейшем Путин в России, решать россиянам, а не чертовым ПАСЕвцам? КТО ОНИ ВООБЩЕ ТАКИЕ?!!В ПАСЕ решили "ли...
  • Вячеслав Пикулин
    вижу 5я колонна против нашего строя....Бастрыкин: мигран...

Длинный список тех, кто должен Украине

Длинный список тех, кто должен Украине

Пан министр иностранных дел Украины Кулеба пожаловался на Германию. Мол, Германия «должна» Украине, так у неё есть некая «историческая вина».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Нарик Зе даже не догоняет, что надо счет за все выставлять своим единоверцам евреям, он же с ними помазан кровными связями, а если не помогут, то направить своих террористов с панами на разборки, опыт есть во времена ВОВ...
Ответить
22 час.
Александр Салтановский
Да укРуине разве что, только инопланетяне не должны, а там как смотреть, может должны, да ещё и больше всех!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх