🌲 10 тысяч саженцев деревьев планируют высадить в Раздольненском районе Как сообщил глава администрации района Денис Олейник, работы планируют проводить в течение года.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌲 10 тысяч саженцев деревьев планируют высадить в Раздольненском районе Как сообщил глава администрации района Денис Олейник, работы планируют проводить в течение года.