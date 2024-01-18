Власти изымут у жильцов три земельных участка в центре Барнаула

Это стандартная муниципальная практика в случае признания жилья аварийным Мэрия Барнаула заберет в собственность у горожан три земельных участка вместе с их квартирами, пишет "Толк" со ссылкой на соответствующие постановления.
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