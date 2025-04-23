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Евгений Гомельский: «Спросил Душана Ивковича: «Почему ты, знающий прекрасно русский язык, слова по-русски не скажешь?» Он сказал, мол, пусть учат английский»

«Дэвид Блатт был примером, пытался по-русски что-то говорить, общаться. Конечно, он вызывал определенное уважение.

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