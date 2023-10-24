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"Сложно перехватить". В США испугались хода Путина в Черном море

"Сложно перехватить". В США испугались хода Путина в Черном море

MWM: российские "Кинжалы" крайне сложно перехватить © РИА Новости / POOL Президент РФ Владимир Путин проводит совещание, на котором обсуждается ход специальной военной операции, а также ситуация в зоне палестино-израильского конфликта.

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