Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 перлов их школьных тетрадей и дневников

15 перлов их школьных тетрадей и дневников

Кому-то нравилось учиться в школе, кому-то нет, но из этой подборки становится ясно, когда учителя садились проверять тетради школьников, начиналось самое интересное в их работе: и смех от перлов, и слезы от ошибок.

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