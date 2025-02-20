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В пригороде Тель-Авива подорваны три автобуса, еще две бомбы обезврежены

В пригороде Тель-Авива подорваны три автобуса, еще две бомбы обезврежены

В пригороде Тель-Авива Бат-Яме в пассажирских автобусах сработали три взрывных устройства. Все три машины находились в это время на стоянках, их салоны были пусты, поэтому никто не пострадал, израильский телеканал N12 со ссылкой на официального представителя полиции Израиля Арье Дорона.

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