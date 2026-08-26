Основатель Microsoft Билл Гейтс хочет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить международные ограничения для наиболее опасных возможностей искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters.
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