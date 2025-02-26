Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Чем хуже – тем лучше? Кто затеял «танкерную войну», срывая сближение Путина и Трампа?

Чем хуже – тем лучше? Кто затеял «танкерную войну», срывая сближение Путина и Трампа?

То, какие отвратительные формы может принимать война против России в сложный XXI век, можно наблюдать из выпусков новостей.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Иной раз  СКЛАДЫВАЕТСА  ОЩУЩЕНИЕ  что  ВЛАСТЬ и  СПЕЦ СЛУЖБЫ РОССИИ , ОТКРОВЕНЫЕ ЛОХИ.. ВЗРЫВАЮТ ЧТО ХОТЯТ , ГДЕ ХОТЯТ  и  КОГДА ХОТЯТ  а   РОССИЯ только  СОПЛИ РАЗМАЗЫВАЕТ , КРИЧА  о  КАКИХ ТО ТАМ , КРАСНЫХ ЛИНИЯХ , на которые  УЖЕ ВЕСЬ Запад ...РАТЬ ХОТЕЛ...!!!    ПОЧЕМУ , ПОЧЕМУ  только лишь  СЛОВОСЛОВИЕМ ЗАНИМАЕМСЯ  и  САМИ НЕ АТАКУЕМ...????  Эти  Западные ТВАРИ уже вообще  БЕРЕГОВ НЕ ВИДЯТ.
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1 д.
Александр Симаков
Интересно, а какое ещё может складываться ощущение у тебя, в твоей Литве?  Сиди там, в своей Клайпеде, и не отсвечивай. Ощущай, как твоя Прибалтика превращается в проебалтику.
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