То, какие отвратительные формы может принимать война против России в сложный XXI век, можно наблюдать из выпусков новостей.
Чем хуже – тем лучше? Кто затеял «танкерную войну», срывая сближение Путина и Трампа?
Комментарии
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Гарий Щерба
Иной раз СКЛАДЫВАЕТСА ОЩУЩЕНИЕ что ВЛАСТЬ и СПЕЦ СЛУЖБЫ РОССИИ , ОТКРОВЕНЫЕ ЛОХИ.. ВЗРЫВАЮТ ЧТО ХОТЯТ , ГДЕ ХОТЯТ и КОГДА ХОТЯТ а РОССИЯ только СОПЛИ РАЗМАЗЫВАЕТ , КРИЧА о КАКИХ ТО ТАМ , КРАСНЫХ ЛИНИЯХ , на которые УЖЕ ВЕСЬ Запад ...РАТЬ ХОТЕЛ...!!! ПОЧЕМУ , ПОЧЕМУ только лишь СЛОВОСЛОВИЕМ ЗАНИМАЕМСЯ и САМИ НЕ АТАКУЕМ...???? Эти Западные ТВАРИ уже вообще БЕРЕГОВ НЕ ВИДЯТ.
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Александр Симаков
Интересно, а какое ещё может складываться ощущение у тебя, в твоей Литве? Сиди там, в своей Клайпеде, и не отсвечивай. Ощущай, как твоя Прибалтика превращается в проебалтику.
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1 д.
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