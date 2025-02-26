Чем хуже – тем лучше? Кто затеял «танкерную войну», срывая сближение Путина и Трампа?

Гарий Щерба

Иной раз СКЛАДЫВАЕТСА ОЩУЩЕНИЕ что ВЛАСТЬ и СПЕЦ СЛУЖБЫ РОССИИ , ОТКРОВЕНЫЕ ЛОХИ.. ВЗРЫВАЮТ ЧТО ХОТЯТ , ГДЕ ХОТЯТ и КОГДА ХОТЯТ а РОССИЯ только СОПЛИ РАЗМАЗЫВАЕТ , КРИЧА о КАКИХ ТО ТАМ , КРАСНЫХ ЛИНИЯХ , на которые УЖЕ ВЕСЬ Запад ...РАТЬ ХОТЕЛ...!!! ПОЧЕМУ , ПОЧЕМУ только лишь СЛОВОСЛОВИЕМ ЗАНИМАЕМСЯ и САМИ НЕ АТАКУЕМ...???? Эти Западные ТВАРИ уже вообще БЕРЕГОВ НЕ ВИДЯТ.