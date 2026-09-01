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Царьград

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Посол ЕС на Украине призналась, что больше не спит в кровати из-за обстрелов

Посол ЕС на Украине призналась, что больше не спит в кровати из-за обстрелов

Дипломат сообщила, что засыпает на матрасе в ванной, считая это место самым безопасным в гостиничном номере.

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