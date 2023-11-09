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Общественная служба новостей

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Экс-футболист Аршавин заявил, что Лондон не является загнивающим Западом

Экс-футболист Аршавин заявил, что Лондон не является загнивающим Западом

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями о своей поездке в Лондон. Он выразил мнение, что формулировка «загнивающий Запад» не соответствует действительности в отношении этого города.

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