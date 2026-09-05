О пользе объятий

Объятия гораздо полезнее, чем может показаться на первый взгляд. Исследования доказывают, что объятие помогает людям как психологически, так и физиологически.
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