"Мы ждали слишком долго": Караганов назвал причину для применения Россией ядерного оружия

МОСКВА, 13 октября - РИА Новости. Ядерная доктрина России была безрассудна, нужно менять ее на деле, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
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