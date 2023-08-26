Предательство Вучича ввергнет Сербию в политический кризис – Драган Станоевич

Андрей Якобюк так и есть, все абсолютно все политики запада пидорасы, ссут они против амеров, зато РОССИЯ теперь точно знает кто есть кто

Михаил Сартин На свой народ времени нет, улучшить его благосостояние, а вот закордонные друзья, - помогаешь им, выручаешь, а они потом - бац и нож в спину. Когда уже наши руководители займутся наведением порядка в своей стране?