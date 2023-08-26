Елена Острякова . Президент Сербии Александр Вучич совершил предательство своего народа, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав ему поддержку, подписав декларацию Балканского конгресса в поддержку Киева, а также санкционировав участие премьер-министра Аны Брнабич в антироссийской «Крымской платформе».
Предательство Вучича ввергнет Сербию в политический кризис – Драган Станоевич
Комментарии
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Андрей Якобюк
так и есть, все абсолютно все политики запада пидорасы, ссут они против амеров, зато РОССИЯ теперь точно знает кто есть кто
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11 час.
Михаил Сартин
На свой народ времени нет, улучшить его благосостояние, а вот закордонные друзья, - помогаешь им, выручаешь, а они потом - бац и нож в спину. Когда уже наши руководители займутся наведением порядка в своей стране?
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9 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Кто и когда считал простихосподи Вучича другом сербов? Это существо ляжет под любое натовское косово, лишь бы еще немного посидеть на табуретке Президента Сербии. Такое себе...многовлагащное существо.
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9 час.
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