Градоначальник закрыл и обесточил бывший кинотеатр «Октябрь»

Глава города: «Торговля здесь не была в полной мере законной. Совместно с правительством Смоленской области вернём объект культуры» Мэр Александр Новиков совместно с представителями прокуратуры и службы судебных приставов принял меры по закрытию в Смоленске здания экс-кинотеатра «Октябрь» и отключению его от электроснабжения.