Global Times: Зеленский сделал заявление о контрнаступлении Украины под давлением США

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало украинского контрнаступления. Газета Global Times со ссылкой на китайских политологов написала, что объявление было сделано из-за давления Запада.
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