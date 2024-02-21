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Военкор RT Филатов первым оказался в Авдеевке в момент штурма

Военкор RT Филатов первым оказался в Авдеевке в момент штурма

Военный корреспондент RT Андрей Филатов первым оказался в Авдеевке в момент штурма. Военкор показал первые фрагменты жесточайших боёв за освобождение города, в которых участвовала 114-я бригада 1-го армейского корпуса Вооружённых сил России.

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