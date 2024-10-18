Горькое, пахнет кормом и с микробами: молоко, которое Росконтроль не советует покупать ни под каким предлогом Ольга БезродняяРосконтроль провел проверку молока и выявил, что качество некоторых марок вызывает серьезные сомнения.
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