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Царьград

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Гагкуев призвал к использованию исторической памяти для объединения народов

Гагкуев призвал к использованию исторической памяти для объединения народов

На сессии Всемирной общественной ассамблеи Руслан Гагкуев подчеркнул важность обращения к исторической памяти для смягчения международной напряженности и укрепления связей между странами, ссылаясь на богатое наследие и миротворческие инициативы России.

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