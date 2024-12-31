Будет ли в 2025 году проводиться набор на СВО – прогнозы и экспертные мнения

На фоне растущих дискуссий о возможном завершении специальной военной операции в 2025 году в политическом и общественном пространстве активизировались разговоры о том, будет ли набор на СВО в следующем году.
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