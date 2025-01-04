Два человека пострадали в ДТП с автобусом на Урале

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Два человека пострадали в результате аварии на трассе под Екатеринбургом.Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу свердловского управления ГАИ, автобус, перевозивший работников организации, съехал с дороги.
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