БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сирия: США обустраивают новую военную базу на севере провинции Алеппо

Сирия: США обустраивают новую военную базу на севере провинции Алеппо

Передислокация российских сил и средств из Сирии в Ливию – под лупой западных мониторов и аналитиков   В первых числах наступившего 2025 года базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), долгое время известная в качестве антиасадовского оппозиционного издания с достаточно широкой сетью источников на местах, рассказало о подготовке Пентагона к созданию новой военной базы в северном городе Айн-эль-Араб (курд.

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