Сирия: США обустраивают новую военную базу на севере провинции Алеппо

Передислокация российских сил и средств из Сирии в Ливию – под лупой западных мониторов и аналитиков В первых числах наступившего 2025 года базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), долгое время известная в качестве антиасадовского оппозиционного издания с достаточно широкой сетью источников на местах, рассказало о подготовке Пентагона к созданию новой военной базы в северном городе Айн-эль-Араб (курд.