Bitcoin Policy Institute: Аргументы в пользу биткоина как резервного актива

Bitcoin Policy Institute провел исследование, статистически и математически доказывающее,, что децентрализованная природа Биткоина, его ограниченное предложение и устойчивость к цензуре делают актив привлекательным инструментом для хеджирования против инфляции, геополитических рисков и дефолтов суверенных государств.
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