ВСУ атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», через которую российский газ поступал в Европу Военкоры сообщают об огромном факеле огня, видимом за десятки километров.
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ВСУ атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», через которую российский газ поступал в Европу Военкоры сообщают об огромном факеле огня, видимом за десятки километров.
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