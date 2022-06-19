Журнал «Профиль»

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Блокированные на "Азоте" украинские боевики подают сигналы, что готовы к переговорам

Блокированные на "Азоте" украинские боевики подают сигналы, что готовы к переговорам

Переговоры с украинскими военными, блокированными на территории химкомбината «Азов», продолжатся. Условия сложения оружия для них явно не улучшатся, сообщил в воскресенье, 19 июня, посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

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