Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова победила на праймериз «Единой России»

В избирательном округе №23 за воронежскую гимнастку отдали голос 1188 избирателей. Второе место в этом избирательном округе досталось Анне Коломенской, возглавляющей «Центр поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья 1+1» - она получила 651 голос.
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