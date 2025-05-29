НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова победила на праймериз «Единой России»

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова победила на праймериз «Единой России»

В избирательном округе №23 за воронежскую гимнастку отдали голос 1188 избирателей. Второе место в этом избирательном округе досталось Анне Коломенской, возглавляющей «Центр поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья 1+1» - она получила 651 голос.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх