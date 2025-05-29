Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова победила на праймериз «Единой России»

В избирательном округе №23 за воронежскую гимнастку отдали голос 1188 избирателей. Второе место в этом избирательном округе досталось Анне Коломенской, возглавляющей «Центр поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья 1+1» - она получила 651 голос.