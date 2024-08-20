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Царьград

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Бурятию сотрясло землетрясение с интенсивностью до 7 баллов

Бурятию сотрясло землетрясение с интенсивностью до 7 баллов

В Бурятии сейсмологи зарегистрировали землетрясение интенсивностью до 7 баллов возле Северомуйска.Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает, что в эпицентре толчки могли достигать 6-7 баллов.

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