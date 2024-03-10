Европа растеряет инвесторов, если будет воровать активы России

Изъятие активов России остановит инвестиции в Запад, считает французский политик Филиппо.Использование замороженных русских активов в Европейском союзе будет незаконным и глупым, так как в России гораздо больше западных активов, чем наоборот.
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