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Европа растеряет инвесторов, если будет воровать активы России

Европа растеряет инвесторов, если будет воровать активы России

Изъятие активов России остановит инвестиции в Запад, считает французский политик Филиппо.Использование замороженных русских активов в Европейском союзе будет незаконным и глупым, так как в России гораздо больше западных активов, чем наоборот.

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