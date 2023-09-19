В Новосибирской области сотрудники полиции начали реализацию проекта «Движение на опережение»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области начали реализацию проекта «Движение на опережение», который нацелен на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и подростков, а также направлен на профилактику аддитивных форм поведения.